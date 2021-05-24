РИАМО - 24 мая. Проекты Мособлкино «Кинопарк» и «Кинопаркинг» впервые откроют V Международный кинофестиваль им Вячеслава Тихонова «17 мгновений», сам фестиваль пройдет с 26 по 30 мая в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

На экранах планируется представить внеконкурсную программу фестиваля.

Площадка «Кинопаркинга», где покажут внеконкурсные фильмы иностранных режиссеров для молодежной аудитории, разместится на парковке ДК «Октябрь».

В парк культуры и отдыха Павловского Посада по ул. Кирова, д. 85 приглашает площадка «Кинопарка». Здесь зрителей ожидают ретроспективные показы кинокартин с участием Тихонова.

В конкурсной программе кинофестиваля представлено 12 полнометражных фильмов из девяти стран, а также 12 киносериалов, произведенных в РФ, Франции, Бельгии, Великобритании, Австралии, США, ЮАР, Германии и Белоруссии.

Народная артистка России Ольга Остроумова выступит в качестве председателя жюри, членами которого станут режиссер Георгий Шенгелия, актер Петар Зекавица, народный артист РФ Аристарх Ливанов, журналист и писатель Сусанна Альперина.