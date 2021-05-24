РИАМО - 24 мая. Новый пункт экипировки и обслуживания для региональных «Ласточек» и пассажирских поездов построили на станции Кусково Горьковского направления МЖД на востоке столицы, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В пункте экипировки будет выполняться: уборка вагонов, биотуалетов, заправка водой, смена постельного белья и т.д. Тут будут проходить подготовку 11 «Ласточек» и три пассажирских поезда сообщением Москва–Курск и Москва–Белгород. Именно отсюда будут подавать поезда на Курский и новый Восточный вокзал.

Для обслуживания поездов на станции отвели два пути и сделали между ними платформу для персонала. Установлено 22 колонки, к которым проведен водопровод, проложена ливневая канализация, обеспечен проезд автомобилей для откачки биотуалетов. На одном пути помещается до 20 вагонов. Также планируется сделать электрические колонки, помощью которых будут заряжать аккумуляторы, необходимые для резервного питания или для вагона-ресторана.

«В Кусково для экипировки переведены поезда со станций Москва-Каланчевская и Подмосковная, куда с Курского вокзала и в обратном направлении они следовали через Каланчевскую», - сказал начальник МЖД Михаил Глазков.

По его словам, транзитные поезда также начнут ходить, минуя центр города, выходя с одного радиального направления по соединительной ветви и третьему пути МЦК к новому вокзалу Восточный, а затем уходя по второй соединительной ветви на противоположное радиальное направление.

Благодаря этому удалось разгрузить стратегический центральный участок Курский вокзал – Каланчевская для продолжения реконструкции в рамках развития МЦД-2 и будущего МЦД-4.

29 мая начинается движение поездов с нового вокзала Восточный терминального комплекса Черкизово. Начнут курсировать 28 пар поездов, из них 18 – транзитных.