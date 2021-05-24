РИАМО - 24 мая. В Мытищах завершили расследование уголовного дела в отношении учредителя группы компаний, который обвиняется в невыплате заработной платы 197 сотрудникам на 80 млн рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

С января 2018 года по сентябрь 2019 года мужчина допустил невыплату зарплаты при наличии денег на расчетных счетах компаний. Также он злостно уклонился от исполнения решения мирового судьи от 31 января 2019 года о выплате одному из сотрудников 309 тыс. рублей зарплаты.

Для обеспечения исполнения приговора на имущество бизнесмена наложен арест. Это пять земельных участков, три жилых дома и дача, стоимость которых превышает 20 млн рублей.

Также по ходатайству следователя наложен арест на имущество компании: 20 объектов недвижимости, земельные участки и 30 автомобилей общей стоимостью свыше 150 млн рублей. Обеспечительные меры в два раза превышают сумму ущерба.

Во время расследования 130 работников полностью или частично получили компенсацию на сумму более 35 млн рублей.

Дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Мытищинский городской суд для рассмотрения.