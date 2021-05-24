РИАМО - 24 мая. В честь Дня славянской письменности и культуры был составлен топ-5 неожиданных стран мира, в которых изучают русский язык, как второй, сообщает Nation News.

Среди славянских языков самым распространенным является именно русский, так как его используют свыше 240 млн человек в мире. Русский является одним из официальных языков ООН. Также он был признан вторым языком в мире по использованию в интернете, а еще не один раз входил в рейтинг самых популярных языков мира.

В топ-5 стан мира, где изучают русский язык вошел Китай. Там русский язык начал пользоваться популярностью еще во времена династии Цин. Современное развитие китайско-российских отношений повысило распространение русского языка в КНР. В стране работают свыше 60 вузов, где готовят специалистов, владеющих русским языком.

Также русский язык с удовольствием изучают в Японии. В каждом десятом вузе страны студенты учат русский язык. К росту популярности языка привела еще Русско-японская война, после которой почти каждый второй житель Страны восходящего солнца учился говорить по-русски.

В США русский язык входит в десятку самых распространенных. Желание изучать русский язык больше всего выросло в стране после первых волн эмиграции из СССР. На сегодняшний день многие американцы учат русский, как второй язык.

Также русский пользуется популярностью в Германии. Для немцев он не очень прост в изучении, но интерес к русскому у немцев существует давно, поэтому во многих университетах Германии считается престижным говорить по-русски.

Многие жители Кореи, выбирая второй язык для изучения, отдают предпочтение не только английскому, но и русскому. Они выбирают русский язык, так как хотят переехать в РФ трудиться, так как на родине рабочих мест не хватает.