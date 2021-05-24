РИАМО - 24 мая. В торговом обороте выявлена фальсифицированная молочная продукция, производителем которой является ООО «Молоко», сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В декларации указано, что производство находится в селе Буриказганово Стерлитамакского района Башкортостана, но по данному адресу завода нет.

Продукция ООО «Молоко» производится неустановленными лицами в неизвестных условиях, а также маркируется с использованием недостоверных сведений.

Жителей Подмосковья предупредили, что такая продукция может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление.