РИАМО - 24 мая. Правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок и безопасность школьников на праздничных мероприятиях, которые посвящены концу учебного года, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Для обеспечения охраны правопорядка и безопасности задействовано более 93 тысяч сотрудников полиции. Также привлечены военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций и представители общественных организаций правоохранительной направленности», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что последние звонки уже прошли в свыше 32 тыс. образовательных учреждений, а участниками линеек стали более 1,7 млн школьников.

На текущий момент завершены комплексные проверки инженерно-технической укрепленности образовательных объектов. Кроме того, реализуется меры направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.

Волк отметила, что меры общественного порядка не нарушались. Мероприятия, которые посвящены окончанию учебного года, продолжаются.