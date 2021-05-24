РИАМО - 24 мая. Теперь результаты медицинских обследований, которые можно бесплатно пройти в павильонах «Здоровая Москва», заносят в электронные медицинские карты пациентов, их можно посмотреть в разделе «Моя диспансеризация», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это гарантирует сохранность важной медицинской информации, а также обеспечит преемственность лечения при обращении в разные медицинские организации», — сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Также в электронной медкарте доступны протоколы осмотров врачей, результаты тестов на Covid-19, инструментальных исследований — компьютерной томографии, МРТ, ультразвукового исследования и флюорографии.

Также там можно вести дневник здоровья, вносить данные о личном и семейном анамнезе, ознакомиться с информацией о выписанных действующих и обслуженных электронных рецептах, больничных листах и данными о вызовах скорой помощи. Можно выгружать документы и отравлять их в Сети.

Чтобы получить доступ к ЭМК пользователям с полной учетной записью необходимо на портале mos.ru зайти во вкладку «Каталог услуг», открыть раздел «Здоровье» и выбрать услугу «Упрощенный доступ к электронной медицинской карте для пользователей с полной учетной записью», подтвердить номер телефона и дать согласие с условиями использования сервиса. Оформление доступа занимает от одного до пяти рабочих дней.

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