РИАМО - 24 мая. За четыре недели Всероссийского голосования за выбор общественных территорий для благоустройства в нем поучаствовали 262,5 тыс. жителей Подмосковья, что составляет 112% от ключевого показателя эффективности (КПЭ), сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Перевыполнить задачу по достижению муниципального КПЭ удалось 32 из 57 городских округов Московской области.

«Мы очень рады, что наши жители активно принимают участие в голосовании. За 4 недели свой голос за пространства отдали уже более 262 тысяч человек. До конца голосования осталось 7 дней», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он также призвал жителей Подмосковья голосовать с целью сделать города и поселки более комфортными, современными и удобными для жизни.

Суммарно от Подмосковья в голосовании участвует 251 общественная территория в 57 городских округах. Участниками голосования стали парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории.

Голосование проходит на федеральной платформе по ссылке: https://za.gorodsreda.ru/. Поучаствовать в нем может любой гражданин РФ старше 14 лет до 30 мая. Объекты которые наберут самое большое число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2022 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Проголосовать на указанном сайте можно посредством номера телефона либо с подтвержденной учетной записью «Госуслуг», также помочь отдать голос могут волонтеры. Для этого жителю необходимо назвать номер телефона, который действует. Всего помощь в регионе оказывает свыше 1 тыс. добровольцев.

Бюджет нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется до 31 декабря 2024 года, превышает 1 трлн рублей.