РИАМО - 24 мая. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Подмосковье с начала 2021 года из аварийного жилья переселили 383 человека, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

«На сегодняшний день переселено 154 семьи (383 человека) из 6,6 тыс. кв. м аварийного жилья, что составляет 13,2% исполнения целевого показателя. В топ-5 по переселению вошли Волоколамский, Сергиево-Посадский городские округа, Красногорск, Щелково, Истра», — сказал министерств строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

С начала мая расселено семь помещений общей площадью 325,6 кв. м. С 38 гражданами заключили договора социального найма и мены, некоторым из них выплатили выкупную стоимость.

До конца июня планируется вручение ключей в Подольске (119 семей), Сергиево-Посадском округе (46 семей), Павловском Посаде (20 семей), Рузском округе (100 семей) и Талдомском округе (семь семей). Общая расселяемая площадь составит более 12,8 тыс. кв. м.

Всего в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Московской области планируется расселить более 1,3 тыс. семей (2,9 тыс. граждан) из 52,2 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.