РИАМО - 24 мая. На Большой Почтовой улице в столице между мужчиной и компанией подростков произошел конфликт, в результате перепалки мужчина ударил несовершеннолетнюю девушку и порезал ей руку ножом, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что инцидент произошел вечером в понедельник.

«Между компанией подростков и мужчиной произошел словесный конфликт. После чего мужчина, используя предмет, похожий на нож, нанес не менее одного удара наотмашь несовершеннолетней 2003 года рождения, причинив последней повреждение в виде резаной раны правой кисти», — сказала Иванова.

По ее словам, пострадавшую доставили в медучреждение для обследования и оказания помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Специалисты проводят следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств данного инцидента, и лица, причастного к преступлению.