РИАМО - 24 мая. Пожарные потушили возгорание площадью 3,5 тыс. кв. метров на территории бывшей птицефабрики в городском округе Лосино-Петровский, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Днем в понедельник на территории ЗАО «Щелковская птицефабрика» в деревне Осеево загорелись два склада и деревянные палеты. Территория птицефабрики недействующая, ее помещения сдают в аренду.

В 15:30 пожар локализовали, в 16:35 потушили открытого горения. В 20:37 специалисты ликвидировали последствия возгорания.

В результате данного пожара пострадавших нет.

В тушении возгорания на территории бывшей птицефабрики принимали участие 75 человек и 23 единицы техники.