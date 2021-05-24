РИАМО - 24 мая. На Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) в Подмосковье открыли крупнейший планетарий ргеиона для изучения космоса посредством инновационных мультимедийных технологий, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«ЛЗОС – это крупнейший российский производитель оптического стекла, оборудования и приборов, которые применяется в самых разных сферах, в том числе для исследования космических объектов. Планетарий на территории завода позволит гостям больше узнать об уникальном оборудовании, создаваемом на ЛЗОС, а также будет способствовать популяризации астрономии и астрофизики среди молодежи», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Новый планетарий занимает 225 кв. м и входит в состав интерактивного оптического центра «Лыткарино». Его создавали совместно с планетарием Лыткаринского историко-краеведческого музея. Там уже работает детская обсерватория, оптическая лаборатория, метеолаборатория и выставочный зал продукции ЛЗОС.

Слушателям в планетарии будут показывать научно-популярные и учебные фильмов в формате полнокупольных шоу, а также проводить лекции с демонстрацией звездного неба и астрономических явлений, внешкольные уроки по астрономии.

С сентября планетарий открывается для организованных школьных экскурсий.