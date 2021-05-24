РИАМО - 24 мая. Мужчина погиб под колесами электропоезда около станции Красный строитель Курского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Вечером в понедельник в районе станции Красный строитель электропоездом сообщением Нахабино — Подольск был смертельно травмирован мужчина.

Предварительно, причиной трагедии стало несоблюдение гражданином правил безопасности на объектах железной дороги.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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