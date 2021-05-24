РИАМО - 24 мая. На участке Володарского шоссе с 24,87 по 26,8 км до 20 мая 2023 года введено временное ограничение движения для грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 7,5 т, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На шоссе установили соответствующие дорожные знаки.

Кроме того, в течение недели там поставят комплексы фотовидеофиксации для контроля за проездом.

Временное ограничение движения грузовиков на Володарском шоссе оптимизирует дорожную ситуацию на участке от Каширского шоссе до деревни Мисайлово для легковых машин и общественного транспорта.