РИАМО - 24 мая. Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали более чем на 16 млн рублей за несданные тесты на коронавирусную инфекцию, штрафы в городе выписывают с августа 2020 года, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Около 2% людей, возвращающихся с отдыха за границей, не проходят тестирование и не вносят результаты тестирования на сайт госуслуг в течение трех дней после прилета.

Ведомство направило 5914 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Также составлено 3323 протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Московские районные суды уже рассмотрели 1277 дел. По остальным делам назначены даты судебных заседаний.

С 15 апреля 2021 года граждане РФ, прибывающие на территорию страны любым видом транспорта, обязаны в течение трех дней пройти тест на коронавирус методом ПЦР, после чего загрузить результаты на сайт госуслуг.

Нарушителям грозят штрафы от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. А если в результате этого пострадают другие люди, то сумма штрафа может составить до 300 тыс. рублей.

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