РИАМО - 25 мая. В России стартовала программа кешбэка на детский туризм на территории страны, родители могут вернуть 50% от стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, сообщается на сайте правительства РФ.

Кешбэк за оплаченные путевки будет автоматически начисляться на карту «Мир». Воспользоваться данной программой смогут свыше 350 тыс. семей.

Ранее российское правительство выделило 5 млрд рублей на программу кешбэка за путевки в детские лагеря.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, данная программа поддержит семьи в стране, а также поможет развитию внутреннего туризма и даст многим детям возможность отдохнуть с пользой для здоровья.​