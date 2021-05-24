РИАМО - 24 мая. За две недели голосования жители Подмосковья оставили на портале «Добродел» более 37 тыс. предложений по выбору территорий для благоустройства лесопарков в 2022-2024 годах, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Пожелания жителей будут рассмотрены при утверждении адресного перечня проекта «Парки в лесу», о котором упомянул губернатор Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За ближайшие пять лет в регионе планируется сделать более комфортными, безопасными, интересными 50 лесных территорий.

Оставить свои предложения и комментарии на портале «Добродел» может каждый житель Подмосковья. Для этого необходимо пройти по ссылке. Сбор предложений продлится на портале по 6 июня.

В лесопарках можно будет покататься на велосипедах, лыжах, также будет доступен и прокат спортивного инвентаря, появятся специальные оборудованные спортплощадки, скамейки для отдыха и зоны барбекю.

В 2021 году в рамках проекта «Парки в лесу» работы пройдут в девяти лесопарках: Липовая роща в деревне Мякинино, экопарк «Губайловский» в Красногорске, парк им. Л.Лазутиной и парк Малевича в Одинцовском округе, городской лес в Домодедове, Видновский парк в Ленинском округе, парк с лыжероллерной трассой в Можайске, Кузьминский парк в Котельниках, Пестовский парк в Балашихе.