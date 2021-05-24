РИАМО - 24 мая. Свыше 30 начинающих фермеров планируют пройти обучение в «Школе Фермера» в подмосковной Коломне в новом сезоне, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На базе Коломенского аграрного колледжа представители фермерских хозяйств и студенты пройдут обучение в разных отраслях животноводства, растениеводства и пчеловодства.

«Мероприятия по отбору потенциальных слушателей в «Школу фермера» стартуют 1 июня. Занятия в этом году будут проводиться как очно, так и в формате дистанционного обучения. Очно будет обучаться 30 будущих фермеров. Программа рассчитана на 2 месяца при занятиях 4 раза в неделю. Обучение планируется начать 1 августа», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, студентов ждет обширная образовательная программа и практические занятия в мастерских колледжа, оборудованных по последнему слову техники, а также выездные образовательные мероприятия на лучших сельскохозяйственных предприятиях Подмосковья. Слушателей курса обеспечат проживанием рядом с колледжем на время обучения.

Будущих фермеров обучат, как создать эффективный сельскохозяйственный бизнес с нуля, а опытным расскажут, как повысить квалификацию. Выпускники получат документы государственного образца о профессиональной переподготовке.

«Школа фермера» — образовательный проект, который стартовал в 2020 году при поддержке АО «Россельхозбанк» в четырех регионах России.