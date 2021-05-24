РИАМО - 24 мая. Свыше 30 начинающих фермеров планируют пройти обучение в «Школе Фермера» в подмосковной Коломне в новом сезоне, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На базе Коломенского аграрного колледжа представители фермерских хозяйств и студенты пройдут обучение в разных отраслях животноводства, растениеводства и пчеловодства.
По его словам, студентов ждет обширная образовательная программа и практические занятия в мастерских колледжа, оборудованных по последнему слову техники, а также выездные образовательные мероприятия на лучших сельскохозяйственных предприятиях Подмосковья. Слушателей курса обеспечат проживанием рядом с колледжем на время обучения.
Будущих фермеров обучат, как создать эффективный сельскохозяйственный бизнес с нуля, а опытным расскажут, как повысить квалификацию. Выпускники получат документы государственного образца о профессиональной переподготовке.
«Школа фермера» — образовательный проект, который стартовал в 2020 году при поддержке АО «Россельхозбанк» в четырех регионах России.
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