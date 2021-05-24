РИАМО - 24 мая. В подмосковной Электростали арестован 50-летний местный житель, обвиняемый в совершении развратных действий в отношении детей в 2008 году, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, мужчина во время туристического похода с несовершеннолетними совершил развратные действия в отношении пяти детей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия». Обвиняемого заключили под стражу по решению суда.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, допрошены свидетели и потерпевшие. Мужчине назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.