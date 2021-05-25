«Принять меры» или «предпринять меры»? Тест на сочетаемость слов
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«Принять меры» или «предпринять меры»? Тест на сочетаемость слов (1/0)
Как правильно: «согласно закону» или «согласно закона»?
Согласно закону
Верно.
Согласно закона
Нет, это ошибочный вариант.
Это равноправные варианты
Нет, они не равноправные. Корректно только употребление в родительном падеже: «согласно закону».
«Принять меры» или «предпринять меры»? Тест на сочетаемость слов (2/0)
Грамотно ли построена фраза «Здоровье кожи – залог красоты»?
Да, нормальная фраза
А вот и нет. Употреблять слово «здоровье» вместе с существительным «кожи» неправильно. Но можно сказать «Здоровое состояние кожи» или просто «Здоровая кожа».
Нет, здесь что-то не так
Вы правы. Употреблять слово «здоровье» вместе с существительным «кожи» неправильно. Но можно сказать «Здоровое состояние кожи» или просто «Здоровая кожа».
«Принять меры» или «предпринять меры»? Тест на сочетаемость слов (3/0)
«Альтернатива доказательству» или «альтернатива доказательства»?
Фото Галина Добрынина © РИАМО
Чему? – Доказательству
Верно, слово «альтернатива» употребляется с отвлеченным существительным в дательном падеже.
Чего? – Доказательства
Нет, так говорить неправильно.
И чему, и чего. Зависит от контекста
Не зависит. Только «чему» – «доказательству».
«Принять меры» или «предпринять меры»? Тест на сочетаемость слов (4/0)
«Подобные технологии применяются в большинстве продуктах». Или же «в большинстве продуктов»?
«Принять меры» или «предпринять меры»? Тест на сочетаемость слов (5/0)
«Твоя тоска сродни моей тоски». Так правильно?
«Принять меры» или «предпринять меры»? Тест на сочетаемость слов (6/0)
Как нужно написать – «принять меры» или «предпринять меры»?
Принять
Верно, это устоявшееся сочетание.
Предпринять
«Принять меры» – устоявшееся сочетание. А предпринять можно шаги или усилия.
«Принять меры» или «предпринять меры»? Тест на сочетаемость слов (7/0)
А теперь вопрос со звездочкой! Выберите верный вариант.
Аннотация книги
Вы правы!
Аннотация на книгу
Увы, так говорить неправильно.
Аннотация о книге
Увы, так говорить неправильно.
«Принять меры» или «предпринять меры»? Тест на сочетаемость слов (8/0)
«Он надоумил бухгалтера на кражу». Тут нет ошибки или все-таки есть?
«Принять меры» или «предпринять меры»? Тест на сочетаемость слов (9/0)
Можно ли сказать: «Восхищаюсь твоей щедрости»?
Думаю, можно
Это будет неграмотно. Но можно сказать: «Удивляюсь твоей щедрости». А восхищаться можно только кем-то или чем-то: «Восхищаюсь тобой, ты такая щедрая!»
Точно нельзя
Верно, так говорить нельзя. Но можно сказать «Удивляюсь твоей щедрости». А восхищаться можно только кем-то или чем-то: «Восхищаюсь тобой, ты такая щедрая!»
«Принять меры» или «предпринять меры»? Тест на сочетаемость слов (10/0)
Как правильно?
Фото Максим Денисов © сайт мэра Москвы
Маша испытывает интерес к математике
Нет, это ошибка: глагол «испытывать» относится к неконтролируемому процессу (испытывать гнев, досаду), а существительное «интерес» обозначает сознательное, целенаправленное чувство.
Маша проявляет интерес к математике
Правильно. Глагол «испытывать» относится к неконтролируемому процессу (испытывать гнев, досаду), а существительное «интерес» обозначает сознательное, целенаправленное чувство. Так что со словом «интерес» сочетаем только «проявляет».
Оба варианта возможны
Нет, правильно «проявляет интерес». Глагол «испытывать» относится к неконтролируемому процессу (испытывать гнев, досаду), а существительное «интерес» обозначает сознательное, целенаправленное чувство.
Технарь
Кажется, лексическая и грамматическая сочетаемость слов – не ваш конек. Нужно срочно принять меры! Или все-таки предпринять?
Гуманитарий
Ваши знания на среднем уровне. ЕГЭ по русскому вы бы сдали, но для филологического факультета баллов было бы маловато.
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