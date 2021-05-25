А вот и нет. Употреблять слово «здоровье» вместе с существительным «кожи» неправильно. Но можно сказать «Здоровое состояние кожи» или просто «Здоровая кожа».

Вы правы. Употреблять слово «здоровье» вместе с существительным «кожи» неправильно. Но можно сказать «Здоровое состояние кожи» или просто «Здоровая кожа».

Нет, здесь что-то не так