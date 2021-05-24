РИАМО - 24 мая. С наступлением тепла на дорогах столицы ездит все больше мотолюбителей, число аварий с их участием выросло в январе-апреле текущего года, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

При этом число погибших мотоциклистов в Москве за I квартал 2021 года сократилось на 80%. В этом году погиб только один мотолюбитель, по сравнению с пятью в прошлом году.

Однако на 16% выросло число раненых в ДТП мотоциклистов – 59 против 51 в прошлом году. Количество аварий с пострадавшими возросло на 6% - 58 против 55 в 2020 году.

При этом 70% аварий с участием мотоциклов случилось в светлое время суток. 33% ДТП произошло на перегонах, где нет съездов и перекрестков. Также 30% таких аварий зафиксировали на выездах с территорий парковок и дворов.

Мотоциклистов призывают быть внимательными на дорогах, особенно в дневное время, не превышать скорость, соблюдать правила и обязательно носить защитную экипировку.