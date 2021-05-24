РИАМО - 24 мая. Лучшим «Мастером года» столицы стал преподаватель Колледжа автоматизации и информационных технологий №20 Георгий Мирошниченко, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Всего в городском этапе всероссийского конкурса приняли участие свыше 100 педагогов из 52 образовательных учреждений.

На конкурс участники представили видеоролик с двумя заданиями: рассказ о личной практике подготовки учеников с помощью передовых методик и рассказ о полученных образовательных результатах. Также они представили видео, представляющее учебное занятие с группой.

«Я получил удовольствие от подготовки к конкурсу, тем более что формат регионального этапа был мне близок. Поучаствовать в конкурсе решил для того, чтобы, повысить свои навыки педагога, ведь любой конкурс выводит на новый, более качественный уровень владения компетенциями», — отметил Мирошниченко.

По его словам, современный мастер — это мультиформатное понятие. Он должен быть профессионалом высочайшего уровня, который может помочь каждому ученику найти путь к реализации. Также мастер должен быть ярким и харизматичным.

Члены комиссии отметили высокий уровень работ конкурсантов. По мнению директора Московского центра развития профессионального образования Сергея Куколева, все участники показали эрудицию, умение взаимодействовать с аудиторией и владение новейшими практическими методиками.

«Развитию системы образования в Москве отводится одна из ключевых ролей. В среднем профессиональном образовании столицы используются лучшие практики, апробируются, а затем тиражируются самые эффективные образовательные методики. Это гарантирует качество знаний и конкурентоспособность выпускников», — отметил Куколев.

По итогам этапа определили победителей еще в семи номинациях. Были выбраны лучшие мастера в сферах услуг, транспорта и логистики, строительства и строительных технологий, образования, информационных и коммуникационных технологий, производства и инженерных технологий, творчества и дизайна.

Всероссийский конкурс «Мастер года» проводят для развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования.