РИАМО - 24 мая. Раритетный советский лимузин ЗИС-110 1948 года выпуска выставили в Москве на продажу за рекордную сумму — 57 млн рублей, соответствующее объявление размещено на сайте auto.ru.

Пробег автомобиля составляет всего 10 тыс. км, при этом у него был только один хозяин.

У машины 6-литровый двигатель мощность 140 л.с., механическая коробка передач и задний привод. Лимузин не требует ремонта и имеет все необходимые документы.

ЗИС-110 — легковой автомобиль представительского класса, производство которого началось в 1945 году, а закончилось в 1958 году. Данная машина была предназначена для партийной номенклатуры. Всего было выпущено более 2 тыс. экземпляров всех модификаций.