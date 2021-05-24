РИАМО - 24 мая. Голосование за выбор общественных мест для установки экопунктов в Московской области продолжается на портале «Добродел», дата окончания голосования — 31 мая, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Автоматы по приему вторсырья позволяют не только напрямую направить его на переработку, но и каждому жителю — получить баллы от сданной банки или бутылки. Потом их можно потратить в магазинах или ресторанах быстрого питания.
Проголосовать за место установки экопункта можно по ссылке.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в текущем году в регионе установят 900 экопунктов. Первые автоматы появятся в общественных местах в июле текущего года.
С 2019 года в Московской области реализуется реформа по обращению с отходами. Благодаря активному участию жителей уже свыше 3 млн тонн отходов направили на вторичную переработку. В Подмосковье работают десять высокотехнологичных комплексов по переработке ТКО.
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