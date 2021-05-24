РИАМО - 24 мая. Гоночный боевик «Форсаж-9» стал лидером кинопроката в России, за прошедшие выходные он собрал 502,7 млн рублей, сообщает Nation News.

На экраны кинотеатров фильм вышел 19 мая. По сюжету главный герой Доминик Торетто встретился с одним из призраков своего прошлого. Со своей командой он должен помешать захвату мира.

На втором месте по кассовым расположился «Истребитель демонов: поезд «Бесконечный». Он собрал 57 млн рублей. Главные герои кинофильма отправляются на расследование, когда из поезда «Бесконечный» исчезает более 40 человек.

Третье место в топе у австралийско-американского мультфильма «Кролик Питер - 2», собравшего 56 млн рублей. Это продолжение истории о кролике, который отправляется в большой город.