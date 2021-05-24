РИАМО - 24 мая. В Юго-Восточном округе Москвы появятся еще две станции метро и одна станция второго Московского центрального диаметра, жители смогут ими воспользоваться в ближайшие 2 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

До конца текущего года будет завершено строительство станции МЦД-2 «Печатники», а в 2022 году планируется завершить строительство станций «Текстильщики» и «Печатники» Восточного участка Большой кольцевой линии.

«С 2011 года в ЮВАО или на границах округа были открыты 10 новых станций метро», – сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

В перечень основных проектов столицы входят возведение Большой кольцевой линии метро, первого участка новой Троицкой линии, продление метрополитена до аэропорта Внуково и в район Северный, а также открытие МЦД-3 и обновление подвижных составов.

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