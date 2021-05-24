РИАМО - 24 мая. На 86 км трассы А-107 в Московской области столкнулись грузовик MAN и бортовая «Газель», в результате ДТП погибли три человека, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В 18:04 на 86 км трассы А-107 грузовик MAN совершил столкновение с бортовой «Газелью». Погибло три человека: водитель и двое пассажиров «Газели», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время на данном участке движение транспорта перекрыто.

На месте дорожной аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются.