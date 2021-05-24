РИАМО - 24 мая. В экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ, открытом в отремонтированном павильоне №29, распустились цветы, всех желающих приглашают посетить уникальную экспозицию, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Посетить центр можно по записи с 10:00 до 18:00 во все дни, за исключением понедельника.

Экоцентр предполагает ряд занятий для посетителей, включая погружение в мир необычных растений в высокотехнологичном голографическом кинотеатре, посещение школы ландшафтной архитектуры, возможность наблюдения за жизнью муравьев в формикарии в виде миниатюрного города.

Кроме этого, можно увидеть мир глазами насекомых посредством VR-очков, узнать о тенденциях озеленения, насладиться красотой растений в пространстве «Четыре сезона», а также знакомство с жизнью бабочек и цветов.

Ремонт павильона №29 коснулся фасадов, кровли, интерьеров, а также четырех декоративных бассейна. Также специалисты комплекса отреставрировали скульптуру «Флора» и заменили порядка 50 витражных окон. Кроме того, в рамках работ установлены современные системы водо- и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции и пожарно-охранной сигнализации.