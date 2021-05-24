РИАМО - 24 мая. Процедура предварительного голосования «Единой России» началась в понедельник, в Подмосковье для участие в предварительном голосовании зарегистрировались 984 кандидата. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Праймериз будут идти до 30 мая. Из зарегистрированных заявлений 259, или около трети, от кандидатов моложе 35 лет, 361 от кандидатов, не являющихся членами партии, еще 177 от волонтеров, принимавших участие в работе штабов «Единой России» по противодействию Covid-19.

Заявления принимались на участие в кампании по выборам в Госдуму, Мособлдуму и в два местных совета депутатов.

Как отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, итоги регистрации показали, что институт предварительного голосования перестал быть внутрипартийным механизмом по отбору кандидатов.

«Сегодня эта процедура стала привычной не только для единороссов, но и для большого числа общественников, активных граждан, всех тех, кто заинтересован в развитии своих муниципалитетов, Московской области в целом, улучшении жизни по самым разным направлениям», – подчеркнул Брынцалов.

Еще одной характерной особенностью предварительного голосования стало массовое участие в нем молодежи.

«Почти треть участников от молодежи говорит о том, что в обществе, и в первую очередь в молодежной среде, есть запрос на перемены, на обновление. Очень хорошо, что у партии есть инструмент, позволяющий этот запрос реализовать», – отметил Брынцалов.

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Московской области, член регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Марина Юденич отметила, что большое количество заявок от беспартийных, это очень хорошо для «Единой России».

«Проблема партии власти заключается в том, что в обществе всегда есть люди, настроенные против тех, кто у них с этой властью ассоциируется. Это проблема любой правящей партии – ей приходится отвечать за все. В каждом обществе есть люди, которые во всех своих трудностях, жизненных неурядицах, порой даже проблемах личной жизни склонны обвинять власть», – сказала Юденич.

Она добавила, что широкое участие в праймериз беспартийных в определенной мере является ответом на этот вызов. Таким образом, партия показывает, что готова делиться властью с любым, кому граждане окажут доверие в ходе предварительного голосования.

Прием заявлений для участия в праймериз завершился, но регистрация тех, кто будет голосовать за участников праймериз, продолжается.

В качестве выборщиков, по состоянию на 24 мая, зарегистрировались 230 444 человека. Регистрация будет проводиться до 28 мая.