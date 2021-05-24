РИАМО - 24 мая. Вечером в понедельник в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском отменили и задержали 27 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Количество отмененных рейсов во Внукове составило две единицы. В Домодедове отменили десять рейсов, еще пять задержали. В Шереметьеве отменили четыре рейса, три – задержали.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменили три рейса.

Информация о задержке либо отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.