РИАМО - 24 мая. Количество машин на дорогах Москвы достигло 3,26 млн автомобилей, что на 0,3% выше показателей 2019 года и на 61% выше периода самоизоляции в 2020-м, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На текущий момент горожане стали чаще пользоваться альтернативными личному авто видами транспорта. Так, число поездок на такси выросло на 43%. Теперь на одну машину приходится порядка 11 заказов.

Такси представляет собой удобный сервис из-за возможности двигаться по выделенным полосам и не привязываться к парковке.

Также по сравнению с показателями 2019 года на 21% увеличилось число поездок на каршеринге. 42,1% от общего числа поездок пришлись на машины «Яндекс.Драйв», 38,6% — на «Делимобиль», еще 15,6% — на BelkaCar.

В настоящее время пробки на дорогах Москвы достигли 7 из 10 возможных баллов.

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