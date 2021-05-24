РИАМО - 24 мая. Теплолюбивые капибары Кузьма и Малая вышли в уличный вольер в Московском зоопарке, они обитают там вместе с ламой, викуньей и гуанако, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Все животные мирно уживаются друг с другом в летнем вольере. Каждый из них занят своим делом. Например, лама Варя любит переглядываться с людьми, особенно с теми, кто заглядывает в окно. Викунья и гуанако большую часть времени проводят у кормушек. А капибары наслаждаются обществом друг друга.

К переезду капибар специалисты подготовили в вольере их любимый бассейн. Сейчас звери плавают не очень часто, но когда в столицу придет жаркая погода, капибары будут устраивать совместные заплывы.

Для капибар киперы проводят специальные тренинги. Кузьма и Малая постоянно занимаются. По просьбе зоологов они могут встать на весы, а также дают осмотреть лапы и зубы.

Холодное время года капибары провели в зимнем вольере, там для них поддерживается комфортная температура – плюс 19-20 градусов. Кроме того, в «зимней резиденции» животных регулируется влажность воздуха и есть подогрев пола.