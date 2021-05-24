РИАМО - 24 мая. Проезд на регулярном речном транспорте от Северного речного вокзала до подмосковных Химок можно оплатить картой «Тройка», время в пути составляет около 30 минут, передает корреспондент РИАМО.

Регулярный теплоход был запущен 24 апреля. Сейчас рейсов в 08:00 нет, теплоход начинает свою работу в 11:00. Стоимость проезда в одну сторону составляет 250 рублей. За эту цену можно купить билет на месте или же оплатить московской транспортной картой по тарифу «Кошелек» на борту теплохода.

«Картой «Тройка» можно будет оплатить переправы на территории Химок по кольцевому маршруту между причалами «Маяк», «Эко-берег» (там еще будет пляж) и Химками. Сейчас этот маршрут пока не работает. 37 рублей также будет стоить и переправа на противоположный берег - туда, где парк», — сказал представитель компании «Алые паруса», которая обслуживает теплоходы этого маршрута.

На данный момент речной трамвайчик курсирует по маршруту Северный речной вокзал — Химки с остановкой в Захаркове. Время в пути составляет около 30 минут. По маршруту следуют теплоходы «Водник» и «Москва-89», которые сейчас совершают семь рейсов в день по каналу имени Москвы.

Точных дат начала работы причалов «Маяк» и «Эко-берег» на территории Химок и новой переправы пока нет. По словам сотрудника судоходной компании, переправа может открыться ориентировочно 29 мая.

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