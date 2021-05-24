РИАМО - 24 мая. В понедельник вечером пробки на столичных дорогах достигли 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки есть на северо-западе, севере, северо-востоке, юго-востоке, юге и юго-западе МКАД. Также заторы образовались на Третьем транспортном кольце. Частичные проблемы с движением наблюдаются на Садовом кольце.

Неблагоприятная дорожная обстановка складывается в районе станций метро «Таганская», «Октябрьская», «Кропоткинская» и «Баррикадная».

На текущий момент транспортом перегружены улицы Красная Пресня, Неглинная, Сретенка и другие. Заторы также образовались на Москворецкой, Кремлевской, Болотной и других набережных.

Дорожная обстановка в столице стабилизируется к 21:00.