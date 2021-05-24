РИАМО - 24 мая. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» подъездную дорогу к поселку Поведники в городском округе Мытищи планируют отремонтировать к 1 июня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Участок дороги между А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» и поселком Поведники с 0 по 5,1 км включили в дополнительную программу ремонта из-за неудовлетворительного состояния и обращений жителей.

По этой дороге осуществляется проезд от Дмитровского шоссе к поселку, дому отдыха «Березки», санаторию «Дубрава» и берегу реки Клязьмы. Комфортный проезд получат 2,3 тыс. жителей Поведников и отдыхающие.

Сейчас работники «Мосавтодора» занимаются устройством выравнивающего и верхнего слоев покрытия. Новое покрытие сделают из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-20), которую применяют на крупных шоссе.

Всего в 2021 году в Мытищах планируют отремонтировать за счет бюджета более 40 дорог общей протяженностью свыше 30 км, включая 5 региональных дорог длиной свыше 10 км в рамках нацпроекта. Все работы планируют закончить в августе.