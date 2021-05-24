РИАМО - 24 мая. Столичный футбольный клуб «Спартак» возглавит португальский тренер Руй Витория, он подписал с командой контракт, сообщает kp.ru.

51-летний специалист успешно работал в Португалии. Старт карьеры Витории пришелся на 2002 год, он набрался опыта в юношеской команде «Бенфики» и уже с 2015 года работал в главной команде Лиссабона.

Под началом тренера клуб дважды одержал победу на чемпионате страны, а также выиграл Кубки Португалии и Лиги Чемпионов. Кроме того, в Лиге Чемпионов команде удалось дойти до четвертьфинала и оставить за собой питерский «Зенит» в одной восьмой турнира.

Последнее место, где работал Витория, был клуб «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. Здесь ему вместе с командой удалось дойти до финала азиатской Лиги Чемпионов.

Вместе с Виторией в «Спартак» приходят его тренеры. Так, в штаб вошли первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физической подготовке Паулу Моурау.

Новый тренер познакомится со столичной командой в середине июня. В это время «Спартак» выйдет из отпуска. Витория уже начал работать в клубе.

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте ФК «Спартак-Москва», португалец подписал контракт с клубом на два года.

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