РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. На стадионе «Торпедо» Люберец 26 мая все желающие смогут выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили в комитете по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Выполнение нормативов ГТО состоится по следующим видам: бег на 1, 1,5, 2 и 3 км; подтягивание из виса на низкой перекладине (90 см); подтягивание на высокой перекладине; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту); прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Мероприятие начнется в 14:00.

Всем участников необходимо отправить предварительную заявку по электронной почте: gtolubertsy@yandex.ru. В заявке следует указать ФИО, уникальный идентификационный номер, вид испытания, в котором планируется принять участие.

При себе нужно иметь медицинский допуск, защитную маску и спортивную форму.

Контактный телефон: 8(495)567-43-74. Адрес стадиона: Октябрьский проспект, дом 202.