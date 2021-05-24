РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 мая. Выставка-ярмарка «HANDMADE эксклюзив» впервые прошла в Дзержинском, сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Жука.

26 мастеров из Дзержинского и двое гостей из Котельников и Люберец представили на мероприятии настоящее волшебство, сделанное своими руками. Выставку-ярмарку организовали представители Общественной палаты Дзержинского Владимир Ипполитов и Виктор Акулин.

На выставке-ярмарке представили: авторские и тряпичные куклы, вязаные игрушки; развивающие изделия для малышей; сувениры из джута, дерева, эпоксидной смолы и полимерной глины; мыло ручной работы; украшения из камней и бисера; шоколад ручной работы; батик (роспись по шелку); композиции из суккулентов; интерьерные свечи; декорированные костюмы для танцев и многое другое.

Все работы можно было посмотреть и при желании приобрести. Мероприятие посетили депутат Мособлдумы Владимир Жук и первый замглавы администрации округа Евгений Забойкин.

«Отрадно видеть такое количество мастеров в Дзержинском. На выставке представлены работы на любой вкус, каждая из них сделана с душой и профессионализмом. Уверен, такая выставка станет еще одной доброй традицией города», - отметил Жук.

В ходе ярмарки 20 счастливчиков стали победителями лотереи-розыгрыша призов, сделанных руками участников выставки. Еще восемь призов разыграли онлайн в Instagram-аккаунте выставки.