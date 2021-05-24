РИАМО - 24 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов открыли публичный Музей нефти в доме 11 на Сретенском бульваре столицы, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Открытие приурочили к 300-летию российского нефтяного дела.

«В 2019 году на ВДНХ был отреставрирован павильон №25, в котором открылась интерактивная экспозиция «Нефть». Новый музей вызвал живой интерес москвичей и гостей столицы – несмотря на пандемию, его посетило почти 80 тыс. человек. Сегодня Музей нефти получил прибавление – выставочное пространство в центре города», – сказал Собянин.

Выставочное пространство, расположенное на Сретенском бульваре, и павильон «Нефть» являются двумя частями одного музея, который посвящен истории нефтяной промышленности в стране.

Экспозиция на Сретенском бульваре рассказывает о зарождении, становлении и развитии нефтяной отрасли в России.

Площадь нового музейного пространства составляет 700 кв. метров, там создано свыше 20 тематических зон.

Также в музее можно посидеть за рулем американского Ford Т или рассмотреть подлинные драгоценности семьи Нобелей, которые создали в ювелирном доме Фаберже.

Перед входом в музей можно полюбоваться арт-инсталляцией. Она создана с использованием объектов, которые символизируют добычу нефти в конце XIX века - начале ХХ века в РФ, а также современные артефакты со знаковых объектов отечественной нефтедобычи.

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