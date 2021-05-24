РИАМО - 24 мая. Пожарные потушили открытое горение на территории бывшей птицефабрики в городском округе Лосино-Петровский, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник днем на территории ЗАО «Щелковская птицефабрика» в деревне Осеево загорелись деревянные палеты и два склада. Территория птицефабрики недействующая, а ее помещения сдают в аренду.

В 15:30 пожарные локализовали огонь на площади 3,5 тыс. кв. метров. В 16:35 ликвидировали открытое горение.

По предварительным данным, пострадавших при возгорании нет.

В тушении пожара принимают участие 75 человек, 23 единицы техники, в том числе от МЧС: 37 человек, 11 единиц техники.