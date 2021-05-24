РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. В Люберцах 29 мая пройдут финальные игры Любительской волейбольной лиги Московской области, сообщает комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа.

В финале 16 команд из Москвы, Люберец, Ногинска и Раменского сразятся за титул лучшей волейбольной команды сезона. Все желающие могут прийти во Дворец спорта «Триумф» поболеть за свои команды.

В 10:00 начнутся игры женской лиги, в 12:00 – категории микст, в 14:00 – игры мужской лиги (группа Б), в 16:00 – игры мужской лиги (группа А). Церемония награждения стартует в 18:00.