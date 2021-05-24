РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. В этом году в городском округе Люберцы организованы 10 пунктов проведения выпускных экзаменов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Пункты проведения экзаменов функционируют в учебных заведениях №№1, 2, 4, 5, 6, 12, 25, 44, Кадетской школе, 56.
Также глава уточнил, что 1 303 одиннадцатиклассника будут сдавать ЕГЭ, а 2,9 тыс. выпускников девятых классов - ОГЭ.
«Первый государственный выпускной экзамен девятиклассники сдали сегодня. Первый ЕГЭ для выпускников пройдет 31 мая. Также для 11-классников предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов: 28 и 29 июня, 2 июля. Для заболевших детей дополнительный срок - в июле», - отметил Ружицкий.
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