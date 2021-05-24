РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. В этом году в городском округе Люберцы организованы 10 пунктов проведения выпускных экзаменов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Для проведения государственной итоговой аттестации на базе школ городского округа Люберцы организованы 10 пунктов. Все они оснащены камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения, блокираторами мобильной связи, станциями авторизации и печати, металлорамками. В пунктах предусмотрены меры эпидемиологической безопасности: термометрия, социальная дистанция, уборка помещений дезинфицирующими средствами, маски и перчатки для организаторов и наблюдателей», - сказал Ружицкий.

Пункты проведения экзаменов функционируют в учебных заведениях №№1, 2, 4, 5, 6, 12, 25, 44, Кадетской школе, 56.

Также глава уточнил, что 1 303 одиннадцатиклассника будут сдавать ЕГЭ, а 2,9 тыс. выпускников девятых классов - ОГЭ.

«Первый государственный выпускной экзамен девятиклассники сдали сегодня. Первый ЕГЭ для выпускников пройдет 31 мая. Также для 11-классников предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов: 28 и 29 июня, 2 июля. Для заболевших детей дополнительный срок - в июле», - отметил Ружицкий.