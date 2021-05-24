РИАМО - 24 мая. Автомобиль наехал на человека на самокате в районе дома 11 по проспекту Мира в столице, ДТП произошло в правой полосе движения, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Пешеход переезжал дорогу на самокате. На месте ДТП работают городские службы.

Горожан попросили быть внимательными при переходе дороги, особенно, если человек катается на самокате или велосипеде.

По правилам нужно переходить дорогу пешком, самокат или велосипед следует везти рядом с собой.