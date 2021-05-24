РИАМО - 24 мая. Вакцину от коронавирусной инфекции людям со слабым иммунитетом, возможно, придется вводить три раза, соответствующие исследования проводят в Роспотребнадзоре, сообщает «Интерфакс».

«В настоящее время также рассматривается вопрос о возможности введения третьей дозы вакцины у людей при так называемом синдроме засыпающего иммунного ответа», - сказал замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, сейчас на первом этапе интервал между дозами составляет от 14 дней до 21 дня. На сегодняшний день ученые активно изучают эффективность и напряженность поствакцинального иммунитета у различных групп населения, чтобы опробовать разные схемы иммунизации.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что трехкратная вакцинация возможна, если у пожилого человека слабо формируется иммунный ответ.

Официально утвержденной схемой вакцинации от коронавируса остается двухкратная с интервалом в 21 день.

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