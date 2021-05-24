РИАМО - 24 мая. Вакцину от коронавирусной инфекции людям со слабым иммунитетом, возможно, придется вводить три раза, соответствующие исследования проводят в Роспотребнадзоре, сообщает «Интерфакс».
По его словам, сейчас на первом этапе интервал между дозами составляет от 14 дней до 21 дня. На сегодняшний день ученые активно изучают эффективность и напряженность поствакцинального иммунитета у различных групп населения, чтобы опробовать разные схемы иммунизации.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что трехкратная вакцинация возможна, если у пожилого человека слабо формируется иммунный ответ.
Официально утвержденной схемой вакцинации от коронавируса остается двухкратная с интервалом в 21 день.
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