РИАМО - 24 мая. Центральная пригородная пассажирская компания начала капитальный ремонт станций Весенняя Курского направления Московской железной дороги, станций Купавна и Черное Горьковского направления МЖД, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

Платформы находятся в городских округах Подольск, Богородский и Балашиха.

В рамках работ на остановочных пунктах планируются укладка нового брусчатого покрытия и ремонт сходов. Кроме того, на платформах заменят ограждения, плиты перекрытия и блоки. Помимо прочего, предполагается обновление лавочек и урн. Шуц-линии (полосы безопасности) уложат для удобства маломобильных граждан.

Также на станциях Весенняя и Купавна появится светодиодное освещение, станция Черное уже оборудована светодиодными светильниками. Капремонт проводится в рамках масштабной программы по комплексному благоустройству с целью привести станции к единому стандарту.

Для того, чтобы ознакомиться с расписанием пригородных поездов, необходимо перейти на официальный сайт ЦПППК. Кроме того, пассажиры могут узнать расписание на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».