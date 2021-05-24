РИАМО - 24 мая. В понедельник Московский областной государственный академический театр «Русский балет» при поддержке Благотворительного фонда Вячеслава Гордеева начнет учебно-просветительскую программу «Русский балет. Лаборатория творчества», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В рамках программы 24, 31 мая и 2 июня выпускники ГИТИС покажут на базовой сцене театра «Русский балет» в Московском Губернском театре свои авторские работы.

Профессор, руководитель мастерской балетмейстерского факультета ГИТИСа, заслуженный деятель искусств РФ Ольга Тарасова отметила, что зрители увидят разные по содержанию и замыслу постановки.

Инициатор и главный идеолог проекта – художественный руководитель театра «Русский балет», народный артист СССР Вячеслав Гордеев.

В свое время Гордеев закончил балетмейстерский факультет Российской академии театрального искусства. На текущий момент он возглавляет кафедру хореографии учебного заведения.

Гордеев отметил, что в рамках «Лаборатории творчества» планируются регулярные некоммерческие показы самых ярких постановок молодых балетмейстеров, которые используют в творчестве разнообразие хореографических стилей, с привлечением артистов театра «Русский балет».

Самые талантливые и яркие работы планируется включать в репертуар театра, а также представлять желающим на сцене Московского Губернского театра и других сценических площадках Подмосковья.

В 19:00 24, 31 мая и 2 июня будут представлены одноактные балеты молодых балетмейстеров-выпускников мастерской Тарасовой.

Программа, которую начнет театр, направлена на поддержку уже профессионально определившейся творческой молодежи и молодых людей, которые ищут пути и направление своего художественного самовыражения в искусстве. Задачи программы – популяризировать балетное искусство, а также сформировать эстетический вкус среди молодежи.