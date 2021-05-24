РИАМО - 24 мая. Бывший воспитанник одинцовской школы хоккея Максим Ковалишин в составе московского «Спартака» завоевал серебряную медаль на первенстве России по хоккею среди 10 лучших команд 2004 года рождения, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Первенство прошло с 14 по 23 мая в Санкт-Петербурге. В финальном матче «Спартак» уступил команде из Омска – встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Авангарда». Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поздравил Максима Ковалишина, бывшего воспитанника одинцовской школы хоккея, с призовым местом.

«Максим Ковалишин пришел в одинцовскую школу детского хоккея в 6 лет и выступал здесь вплоть до 15 лет. Юный хоккеист почти сразу стал играть за две наши команды – 2004 и 2003 годов рождения, а также входил в состав сборной Московской области. Поздравляю нашего воспитанника со вторым местом на первенстве России – это отличный результат. Вместе с жителями желаем Максиму удачи в его профессиональной карьере и ждем дальнейших больших побед», – сказал Иванов.

Ковалишин в составе команды «Армада-2003» в сезоне 2018-2019 годов занял третье место в группе Б чемпионата Москвы и получил бронзовые медали в I группе Открытого первенства Московской области. Также на счету ХК «Армада» 2003 года рождения – первое место в Открытом первенстве Московской области по хоккею с шайбой в сезоне 2017-2018 и победа в «Межрегиональном кубке» – «Рождественские игры – 2018» в составе сборной Подмосковья.