РИАМО - 24 мая. В Подмосковье зарегистрировали более 2,3 тыс. обращений за медицинской помощью после укусов клещей, среди них более 630 случаев у детей, сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону.

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 2018 случаев присасывания клещей (747 среди детей).

Людей прививают против клещевого энцефалита. На сегодняшний день вакцинировано более 2914 человек, среди которых 1372 ребенка.

Лабораторные исследования 671 клеща показали отсутствие в них возбудителей данного заболевания.

В 9,8% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 1,4% - гранулоцитарного анаплазмоза человека и в 0,2% - моноцитарного эрлихиоза человека.

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