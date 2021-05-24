РИАМО - 24 мая. Каждый седьмой житель подмосковного Реутова уже привился от новой коронавирусной инфекции, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«В Реутове уже вакцинированы более 13 тыс. человек в возрасте от 18 лет или 15% совершеннолетнего населения. Особенно активны жители старше 60 лет: прививку сделал каждый пятый. Это очень правильный и верный подход – с возрастом течение болезни становится сложнее, а побочные явления от прививки, напротив, минимальны», – сказал Каторов.

Он напомнил, что представители старшего поколения могут пройти вакцинацию в реутовском центре активного долголетия на улице Новой, 3, также прививочные пункты работают в поликлиниках и торговых центрах.

«Еще раз обращаюсь ко всем: проявите заботу о себе и своих родственниках. Единственным проверенным способом противостоять коронавирусу остается вакцинация», – подчеркнул глава Реутова.

Прививаются в два этапа с промежутком в 21 день. Вторая доза вакцины необходима для окончательного формирования иммунитета. Сделать прививку может любой желающий в возрасте от 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Чтобы пройти обследование терапевта и сделать укол, необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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