РИАМО - 24 мая. Столичная прокуратура организовала проверку после обнаружения трупа новорожденного мальчика на Ленинском проспекте, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Тело малыша нашли в понедельник в мусорном контейнере у одного из жилых домов.

Во время проверки планируется установить обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

На месте происшествия находится Гагаринский межрайонный прокурор Павел Кобзарев.

Как уточнили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве, на теле младенца нет видимых травм. Судебно-медицинская экспертиза уже назначена.

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